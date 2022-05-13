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13 Mayıs 2022 Cuma 15:20:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 15:28:00

Hemşirelerden anne şefkati

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Faslı kadın, vücudu yanıklar içindeki 16 aylık bebeğini hastaneye bırakıp kaçtı. Minik kıza şimdi hemşireler annelik yapıyor.

Faslı kadın, vücudu yanıklar içindeki 16 aylık bebeğini hastaneye bırakıp kaçtı. Minik kıza şimdi hemşireler annelik yapıyor.

Yaşadığı evde çıkan yangında vücudunda ağır yanıklar oluşan 16 aylık kız bebeği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getiren Faslı kadın iki gün sonra, irtibat bilgisi bırakmadan hastaneden ayrıldı. Bir aydır tedavisi süren bebeğin terk edildiği düşünülüyor.

Annesinin "Galya" diye seslendiği ancak henüz kimlik bilgilerine ulaşılamayan minik kıza, Yanık Merkezi'nin hemşireleri bakıyor. Faslı bebeğe anne şefkatiyle yaklaşan hemşireler, beslenme ve temizlik ihtiyacını karşılıyor, onu ayaklarında sallayarak uyutuyor.

Etiketler : HEMŞİRELERDEN ANNE ŞEFKATİ Galya Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
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