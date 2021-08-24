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24 Ağustos 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 16:00:00

Hem hava hem karada mutlular

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Konya'da planör uçuş öğretmeni Kamile ve Emre Yasdıman'ın yolu, 2011'de Eskişehir Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'nde kesişti. Öğretmenlik eğitimine devre olarak başlayan ikili bir süre sonra evlendi.

Konya'da planör uçuş öğretmeni Kamile ve Emre Yasdıman'ın yolu, 2011'de Eskişehir Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'nde kesişti. Öğretmenlik eğitimine devre olarak başlayan ikili bir süre sonra evlendi.

Omuz omuza havacılık kariyerinde beraber ilerleyen Yasdıman ailesi, 4,5 yaşındaki minik kızlarına da havacılık sevgisini aşıladı. Yasdıman çifti, on yıldır hem havada hem de yerde birlikteliğini sürdürüyor.

Etiketler : Konya planör uçuş öğretmeni Kamile ve Emre Yasdıman
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