VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hem anne hem baba
HAVUÇ SUYU yaşlanmaya bağlı ağrıları azaltır
Varis oluşumunu önleyen tavsiyeler
Kulak tıkandığında duş alın, buhar soluyun
Haftalık Burç Yorumları Uzman Astrolog Barış Özkırış
Gökçeada'daki otluk yangını kontrol altına alındı
Elon Musk, yeni twitter politikasını açıkladı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Aydın'da tasmasız gezdirilen köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
ABD Adalet Bakanlığı, Trump hakkındaki soruşturmalar için özel yetkili uzman atadı
Mardin'de arazi aramasında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Herson'daki 84 Ahıska Türkü Türkiye'ye getiriliyor
ABD: Rusya ile Ankara'daki görüşme iletişim kanallarının açıklığı üzerineydi
Tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti
TBMM Başkanı Şentop'tan Filistin halkına başsağlığı mesajı
Bakan Soylu: CHP'nin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini açıklayacağım
Ali Erbaş: Zekat konusunda hassas olunması gerekiyor
Altun: Ankara'daki buluşma Türkiye'nin potansiyelini ortaya koymuştur
"Doğalgaz projesi Türkiye Yüzyılının en önemli projelerinden biri olacak"
İklim aktivistleri Milano'da sergilenen arabaya un döktü
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
İngiltere'de öğrencilerin sınıflarda montlarını giymeleri gerekebileceği uyarısı yapıldı
Demir: Stratejik ürünlerde biz yabancıya bağımlı olamayız
Gübre yüklü ilk Rus gemisi Afrika'ya hareket edecek
19 Kasım 2022 Cumartesi 08:08:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 08:08:00

Hem anne hem baba

ABONE OL

Merzifon'da zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Esra ve İpek'in anneleri iki yıl önce hayatını kaybetti. 25 ve 32 yaşındaki kardeşlere şimdi babaları gözü gibi bakıyor, onları bir an olsun yanından ayırmıyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Mesut Pehlivan, zihinsel engelli 2 kızına bakıyor. Bahçelievler mahallesinde yaşayan işçi emeklisi Mesut Pehlivan, teyzesinin kızı Leyla Pehlivan ile 35 yıl önce evlendi. Çiftin, iki çocukları oldu.

Kızları Esra (32) ve İpek (25) doğduktan bir süre sonra zihinsel engelli olduğunu öğrenen Pehlivan çifti, uzun süre evlatlarını tedavi ettirmek için uğraştı.

'HİÇBİR YERE BIRAKAMAM'

Yaklaşık iki yıl önce yaşadığı rahatsızlık nedeni ile eşini kaybeden Pehlivan, iki kızının bakımını da üstlendi. Ev işleri yapan, engelli kızlarını özveriyle büyüten Pehlivan, yaşadığı zorluklara rağmen kızlarına, annelerinin yokluğunu aratmadan sevgiyle ve şefkatle bakmaya çalışıyor.

Pehlivan, "Gücüm yettiği kadar çocuklarıma bakmaya devam edeceğim. Kızlarım canımın parçası, hiçbir yere veremem" dedi.

Etiketler : zihinsel engelli Amasya Merzifon hem anne hem baba oldu
Alçiçek Hatun'un duvarları var

Alçiçek Hatun'un duvarları var
18 yıllık imaj

18 yıllık imaj
Annesini ablası sandılar

Annesini ablası sandılar
3 çocuğunu görenler şaşırıyor

3 çocuğunu görenler şaşırıyor
40 günlük evlilikte kriz!

40 günlük evlilikte kriz!
Türkiye sevgisi

Türkiye sevgisi
Eleştiriler umurumda değil

Eleştiriler umurumda değil
Nostaljik paylaşım

Nostaljik paylaşım
2 milyonluk anlaşma

2 milyonluk anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX