Hem anne hem baba

Hem anne hem baba

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Mesut Pehlivan, zihinsel engelli 2 kızına bakıyor. Bahçelievler mahallesinde yaşayan işçi emeklisi Mesut Pehlivan, teyzesinin kızı Leyla Pehlivan ile 35 yıl önce evlendi. Çiftin, iki çocukları oldu.

Kızları Esra (32) ve İpek (25) doğduktan bir süre sonra zihinsel engelli olduğunu öğrenen Pehlivan çifti, uzun süre evlatlarını tedavi ettirmek için uğraştı.

'HİÇBİR YERE BIRAKAMAM'

Yaklaşık iki yıl önce yaşadığı rahatsızlık nedeni ile eşini kaybeden Pehlivan, iki kızının bakımını da üstlendi. Ev işleri yapan, engelli kızlarını özveriyle büyüten Pehlivan, yaşadığı zorluklara rağmen kızlarına, annelerinin yokluğunu aratmadan sevgiyle ve şefkatle bakmaya çalışıyor.

Pehlivan, "Gücüm yettiği kadar çocuklarıma bakmaya devam edeceğim. Kızlarım canımın parçası, hiçbir yere veremem" dedi.