Helal size hocam
Van'da görevli 3 öğretmen salgın nedeniyle 'eğitim aksamasın' diye köydeki vatandaşları aşı konusunda bilgilendiriyor. Sabahtan öğlene kadar okulda ders veren eğitimciler öğleden sonra da kapı kapı dolaşıp, vatandaşları aşı konusunda bilgilendiriyor, yaptırmayanları ise ikna etmeye çalışıyor.
BÜYÜK BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ
Van'ın Gürpınar ilçesine 45 kilo-metre mesafedeki Günbaşı Mahallesi'nde görev yapan öğretmen-ler Nuran Gür, Fatma Birol ve Murat Erdoğan aşılanmayı hızlandırmak için büyük mücadele veriyor. Her gün öğle saatlerine kadar okulda eğitim veren öğretmenler, öğleden sonra da 60 haneli 500 kişinin yaşadığı köyde evleri ziyaret ediyor.
ÖĞLE ARASI BOŞ DURMAK YOK
Öğretmenlerden Murat Erdoğan, "Vatandaşlarımız bu konuda bizleri kırmayarak aşılarını oluyorlar. Hepimiz aşı olursak, eğitimimiz devam eder" dedi. Öğretmen Nuran Gür de, "Öğrencilerimizi öğle arasında evlerine gönderiyoruz. Ardından bizler de velilerimizi aşı olup olmadıkları konusunda ziyaret ediyoruz" diye konuştu.