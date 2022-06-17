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17 Haziran 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 18:00:00

Helal size gençler

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Muşlu meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarmak için mobil ekip kurdu. Mobilya, metal ve elektrik bölümü öğrencileri gittikleri evleri boyuyor, tesisat, kapı ve pencerelerin bakımını yapıyor.

GÖNÜLLÜ EKİP KURDULAR

Muş'ta Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Mobilya, metal ve elektrik bölümlerinde eğitim gören gönüllü öğrencilerden oluşturulan mobil ekip, öğretmenlerinin de yardımıyla gittikleri evleri boyuyor, mobilya, elektrik, su tesisatı, kapı ve pencere bakımı yapıyor.

Tadilat yapan öğrenciler "Kapı kollarını boyadık, temizlik yaptık. Çok mutluyuz. Çünkü bir ailenin yüzünü güldürdük" ifadesini kullandı.

22 AİLEYİ SEVİNDİRDİLER

Proje kapsamında, ilçeye bağlı Şehitlik Mahallesi'nde eşi vefat eden 4 çocuk annesi Gülten Kasımoğlu'nun evine giden öğrenciler, elektrik tesisatı ve mobilyaların tadilatını yaptı, duvarları, kapı ve pencereleri boyadı. Aileye gıda yardımı da yapan öğrenciler, proje kapsamında şu ana kadar 22 evde tadilat yaparak gönülleri fethetti.

Etiketler : meslek lisesi öğrenci tadilat
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