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03 Nisan 2021 Cumartesi 20:09:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 08:18:00

Helal sana Sırma Nine

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Hatay'da 87 yaşındaki Sırma Nine, tarlasının satışından elde ettiği 160 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı. Kızılay'dan madalyasını alırken duygulanan hayırsever kadın, 'Ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum, artık içim rahat' dedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık 20 sene önce eşini kaybeden ve 408 Evler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Sırma Yıldırımhan, kocasından kalan 20 dönüm tarlayı sattı. Satıştan elde edeceği parayı hayır işlerinde kullanmak isteyen kadın, Türk Kızılay yetkilileriyle iletişime geçti.

TELEVİZYONDA GÖRÜP ETKİLENMİŞ

Tarlasının satışından elde ettiği 160 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışlayan Sırma Nine, "Ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum, o yüzden kendi rızamla bu yardımı yaptım. Yaptığım yardımla rahat ettim" dedi. Sırma Nine televizyonda gördüğü Türk Kızılay'ın yardımlarından etkilendiğini ve böyle bir karar aldığını belirtti.

Türk Kızılay Kırıkhan Şube Başkan Vekili Hüsnü İnci de Sırma Yıldırımhan'a, bağışından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Mahmuthan Arslan'ın da katıldığı törenle, Yıldırımhan'a Türk Kızılay tarafından madalya verildi.

Etiketler : hatay türk kızılay hayırsever
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