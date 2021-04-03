Helal sana Sırma Nine

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık 20 sene önce eşini kaybeden ve 408 Evler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Sırma Yıldırımhan, kocasından kalan 20 dönüm tarlayı sattı. Satıştan elde edeceği parayı hayır işlerinde kullanmak isteyen kadın, Türk Kızılay yetkilileriyle iletişime geçti.

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Tarlasının satışından elde ettiği 160 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışlayan Sırma Nine, "Ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum, o yüzden kendi rızamla bu yardımı yaptım. Yaptığım yardımla rahat ettim" dedi. Sırma Nine televizyonda gördüğü Türk Kızılay'ın yardımlarından etkilendiğini ve böyle bir karar aldığını belirtti.

Türk Kızılay Kırıkhan Şube Başkan Vekili Hüsnü İnci de Sırma Yıldırımhan'a, bağışından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Mahmuthan Arslan'ın da katıldığı törenle, Yıldırımhan'a Türk Kızılay tarafından madalya verildi.