Helal sana muhtar!

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21 Şubat 2021 Pazar 11:41:00 - Güncelleme:21 Şubat 2021 Pazar 12:50:00

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Kilis'te Mıhali Mahallesi Muhtarı 69 yaşındaki Mehmet Fazlı Zaptiyeoğlu, sosyal medyadan başlattığı kampanyayla toplanan paraları ihtiyaç sahiplerine mahalledeki esnaftan alışveriş yapılması karşılığında dağıtıyor.

Kilis'te Mıhali Mahallesi Muhtarı 69 yaşındaki Mehmet Fazlı Zaptiyeoğlu, sosyal medyadan başlattığı kampanyayla toplanan paraları ihtiyaç sahiplerine mahalledeki esnaftan alışveriş yapılması karşılığında dağıtıyor. Bir yıldır yürüttüğü "iş işten geçmeden" kampanyasıyla 900 ihtiyaç sahibine ulaştıran Zaptiyeoğlu, gece gündüz demeden mahallelinin yardımına koşmayı sürdürüyor.

İhtiyaç sahiplerini küçük düşürmeden titizlikle yardımları dağıttıklarını aktaran Zaptiyeoğlu, "Büyüklerimiz 'Allah veren elden eylesin.' demiş. Vermek kolay değil, aslında vermek çok kolay verebilene ama almak, ihtiyaç sahibi olmak çok zor. Biz onları rencide etmeden nasıl ulaştırabiliriz, diye düşünüyoruz. Bu görevi hiçbir beklentim olmadan yapıyorum. Katkı olarak bir tek emeğim var. Allah bunu bana bahşettiği için çok memnunum. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Gayem diğer arkadaşlara örnek olmak. Destekler olursa seve seve gece gündüz demeden yardım etmeye çalışırım." sözlerine yer verdi.

Etiketler : kilis mehmet fazlı zaptiyeoğlu muhtar
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