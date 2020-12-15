15 Aralık 2020 Salı 21:47:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 09:50:00
Helal sana Gamze öğretmen
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi'ndeki ilkokulda 3 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Gamze Arslan (26), uzaktan eğitim sürecinde internet imkanı olmayan öğrencileri için haftanın 5 günü kapı kapı dolaşarak, eğitim verdi.
Çabalarından dolayı 24 Kasım'da Emine Erdoğan tarafından Külliye'de ağırlanan Gamze öğretmen, bu kez de 18 öğrencisi için bilgisayar temin etti ve şimdi haftanın 3 günü öğrencilerini evlerinde ziyaret edip ödevlerini ve çalışmalarını takip ediyor.