Helal sana Gamze öğretmen

Çabalarından dolayı 24 Kasım'da Emine Erdoğan tarafından Külliye'de ağırlanan Gamze öğretmen, bu kez de 18 öğrencisi için bilgisayar temin etti ve şimdi haftanın 3 günü öğrencilerini evlerinde ziyaret edip ödevlerini ve çalışmalarını takip ediyor.

