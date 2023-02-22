Hediye yerine bağış isteği

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, takipçilerini depremzedeler için destek olmaya çağırdı. 21 Şubat'ta yeni yaşını kutlayan Alaş, kendisi için en iyi doğum günü hediyesinin deprem bölgelerine yapılacak yardımlar olduğunu belirtti. Alevler içinde kalmış bir kırmızı gül fotoğrafı paylaşan Alaş, "Benim için doğum günleri, insanın sevdikleriyle birlikte olmasıdır. Bu doğum günümde kalbim Türk ve Suriyeli ailelerle birlikte. Bana vereceğiniz en güzel hediye, deprem bölgesine yapacağınız bağışlar olacaktır" dedi.

