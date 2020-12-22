22 Aralık 2020 Salı 04:53:00 - Güncelleme:22 Aralık 2020 Salı 12:37:00
Hediye Karavanı mutlu ediyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle hazırlanan içerisinde geleneksel oyun setlerinin bulunduğu 'Hediye Karavanı' TIR'ı, Tunceli'de çocuklarla buluştu.
Hediye paketleri yaklaşık 500 çocuğa ulaştırılmak üzere kurum yetkililerine teslim edildi.
TIR’da parmak taş, dokuz taş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan hediyeler bulunuyor.