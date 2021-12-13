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13 Aralık 2021 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 19:30:00

Hedefi 3 Türk'ün kürsüye çıkması! Yetenek avına çıktı

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Serbest dalış milli sporcusu Birgül Erken, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, spora ve serbest dalışa ilgiyi artırmak için Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı"' projesini başlattı.

ŞAMPİYON ADAYLARIYLA BULUŞTU

Türkiye'de serbest dalış branşında çeşitli rekorlara imza atan, uluslararası yarışlarda şampiyonlukları bulunan milli sporcu Birgül Erken, gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları bulmak için farkındalık projesi başlattı. "Birgül Erken'le Edirne'den Kars'a Serbest Şampiyon Avı" ismiyle, bir dönemler öğretmenlik yaptığı Edirne'de projenin ilk ayağını başlatan Erken, öğrencilerle Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda buluştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLİYOR

Erken, proje kapsamında Edirne, Elazığ, Çanakkale, Samsun, Trabzon ve Antalya olmak üzere 6 ilde 150 gence serbest dalış eğitimi verip 15 şampiyon adayının seçileceğini söyledi. Amacının yeni şampiyonlar çıkarmak olduğunu söyleyen Erken, "İçişleri Bakanlığı desteğiyle hayata geçen bir proje. Edirne'den Kars'a yetenek havuzu oluşturmak üzere 6 ili seçtik. Şimdi Çanakkale'de yaşıyorum ama startı Edirne'den vermek istedik" dedi.

FİNAL, 150 GENÇLE ÇANAKKALE'DE

Serbest dalışın az bilinen bir spor olduğunu ifade eden Birgül Erken, "Projenin kapsamında 18-35 yaş aralığındaki gençleri eğiteceğiz. 150 gence serbest dalış öğreteceğiz. Bunlardan en iyilerini seçip Çanakkale'de bir final yapacağız. Finalde 15 öğrenci seçilecek. En büyük hedefim uluslararası bir yarışmada kürsüye 3 Türk'ün yerleşmesi" diye konuştu.

Etiketler : serbest dalış milli sporcu içişleri bakanlığı
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