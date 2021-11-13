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13 Kasım 2021 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 20:00:00

Hazal öğretmenin eğitim aşkı... Tahtayla kapı kapı dolaşıyor

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Muş'un Tepe Köyü'nde 3 yıldır öğretmenlik yapan Hazal Ateş Özden, sadece öğrencilerine değil, onların annelerine de eğitim veriyor. Ev işlerinden vakit bulamayan kadınların kapısına kadar elinde yazı tahtasıyla giden Hazal Öğretmen şimdiye kadar 11 kadına okuma yazma öğretti.

HERKESLE İLETİŞİM HALİNDE

Muş'un Varto ilçesinde Tepe Köyü İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Hazal Ateş Özden (26), görev yaptığı köyde, gönüllü olarak okuma yazma bilmeyen kadınlara eğitim veriyor. Merkeze 48 kilometre uzaklıktaki köyde 3 yıldır müdür yetkili öğretmen olan Özden, öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için verdiği mücadelenin yanında köy sakinleriyle kurduğu iletişimle herkesin gönlüne dokunuyor.

HER KONUDA EL UZATIYOR

Köylülere yardımcı olan, özel günlerinde yalnız bırakmayan Özden, köydeki okuma yazma bilen kadınların oranının yükselmesi için mücadele veriyor. Boş zamanlarında yanına aldığı yazı tahtasıyla evleri dolaşan fedakar öğretmen, belirlediği program doğrultusunda kadınlara dersler veriyor. Genç öğretmen şimdiye kadar, 11 kadının okuma yazma öğrenmesini sağladı.

Etiketler : öğretmen köylü kadın
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