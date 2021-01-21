Hayvanlar kış uykusuna yatmadı

Prof. Dr. Kılıç, "Kışlar sert geçmediği için yatmaları için neden kalmıyor fakat burada bir sıkıntı var. Bu hayvanlar normal yaşamlarını idame ettiremeyince üremelerinde aksama olacak. Güçsüzleşecek, hastalıkla karşılaşacaklar" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kış dinlenmesi olarak da tabir edilen kış uykusu sorununun sonraki yıllarda hayvanların üreme sayılarında ciddi düşüşlere neden olacağını ifade ederek, "Son dönemlerde kışlar sert geçmediği için bazıları kış uykusuna yatamıyorlar. Yatmaları için neden kalmıyor. Bu hayvanlar, normal yaşamlarını idame ettiremeyince üremelerinde aksama meydana gelecek. Hastalıklarla, güçsüzlükle karşılaşabilirler. Önceki yıllarda şunu gördük; aralık ayında bile kurbağalar dolaşıyordu. Bu kurbağalar için büyük tehlikedir. Çünkü onların kış uykusuna, daha doğrusu kış dinlenmesine geçmeleri lazım. Bölgemizde memeli hayvanlardan kuşlar burayı ya terk ettiler ya da kışı burada geçiriyorlarsa kış uykusu yok. Kokarcagiller ve kaya sansarı kış uykusuna yatabilirler. Bölgemizde yok ama kırsalda ayılar var. Sıcak devam ettiği zaman bunlar kış uykusuna yatamıyorlar. Doğal ve biyolojik süreçleri aksıyor" diye konuştu.

'AĞAÇLANDIRMAYA ÖNEM VERMEMİZ LAZIM'

Bütün bunların nedeninin küresel ısınma, küresel ısınmanın sebebinin de insan olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, şunları söyledi: "İnsan bunun üstesinden gelir. Biz 200 yılda bu hale getirdik. Umarım kısa sürede eski hale getiririz. Eğer fosil yakıtlardan vazgeçersek, güneş ve rüzgar enerjisine dönersek küresel ısınmanın olumsuz etkilerini azaltırız. Bir de ağaçlandırmaya önem vermemiz lazım. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, valilikler, özel ya da kamu kuruluşları ağaçlandırma seferberliğine katılmalı. Bunu insan bozdu, insan yapabilir de."