Hayvan otlatırken kitap yazıyor

İlk kitabını geçen yıl yayınlayan Koçoğlu 'Okumamış olmam hayallerime engel değil' diyor.

İLK KİTABI: İÇİMDEKİ BEN

Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde yaşayan ilkokul mezunu Balcan Koçoğlu, bağ bahçe işleriyle uğraşıp hayvan otlatırken bir yandan da ikinci kitabını yazıyor. Yaklaşık 4 yıl önce kitap yazmak üzere kolları sıvayan Koçoğlu'nun deneme tarzındaki "İçimdeki Ben" adlı kitabı 2019'da yayımlandı. Yazarlığı sürdürmeye karar veren Koçoğlu, sürekli heybesinde taşıdığı kalem ve defteriyle dağ bayır, tarla bahçe demeden ikinci kitabını yazıyor.

TEMİZ HAVA İLHAM VERİYOR

"İlkokul mezunu olmama rağmen yazmayı, okumayı hiç bırakmadım" diyen Koçoğlu, "Yaylada, dağda, bahçede yazmayı çok seviyorum. Temiz hava, doğa bana adeta ilham veriyor. Özellikle çobanlık yaparken bol zamanım oluyor. Ben de kalemimi, kağıdımı alıp yazıyorum" dedi. Koçoğlu, "Eğitim almış olsaydım çok daha fazla kitap yazabilirdim. Kitap yazmak çocukluğumun hayaliydi, ben bugün bu hayalimin peşinden koşuyorum" diye konuştu.