Hayvan figürlerini taşlara yansıtıyorlar

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak için nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanların figürlerini doğadan topladıkları taşlara çiziyor. Taşların üzerine öğrenciler tarafından büyük zıplar penguen, fok balığı, kutup ayısı, panda, balina gibi çeşitli hayvanların figürleri çizildi.

