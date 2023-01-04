Yusuf Han, "Evcil hayvanların bir yerden bir yere ulaşması yönünde müşterilerden hep 'bizi almak istemediler' yanıtıyla karşılaşıyorum. Bu konuda evcil hayvan sahiplerinin mağdur olduğunun uzun zamandır farkındayım. Kendimce bir çözüm olarak hayvan dostu taksi uygulamasını başlatmak istedim. Tüm meslektaşlarımı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Ben bu işin öncüsü olmak istedim. Benimde kedim var, onlarda can" dedi.

