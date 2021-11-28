Hayvan dostu kampüs

Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin yerleşkesinde sokak köpeği ve kedileri, öğrenciler ile okul idaresinin katkılarıyla aşılanıp besleniyor. NNY Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma Kulübü üyesi öğrenciler, kampüs dışındaki tilkilere et bırakıyor, atmaca ve baykuş gibi kuşları da yemle besliyor. Köpek ve kediler, kimi zaman kütüphanede kimi zaman ise kafeteryada öğrencilere eşlik ediyor.