VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
ABD'den Türkiye, Rusya ve F-16 açıklaması!
Rusya duyurdu: Ukrayna tarafı ilk kez kabul etti
16 aylık korona esareti
Dehşet verici
Deniz Kuvvetleri teyakkuza geçti
"Türk liderliğine güveniyoruz"
Memur ve emekliye müjde!
Bebeğiniz kucağa alınmaktan hoşlanmıyorsa dikkat!
Günde beş adet hurma kansere karşı koruyucu
Depresyon kalp krizi riskini artırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -06 Nisan
Ramazan'da mide ağrısına çare formüller
"Sarı" kodlu uyarı! Gökten çamur yağacak
600 milyar dolarlık ticaret hattında rota değişiyor!
Emmanuel Macron'un hamlesi futbolu karıştırdı!
Hayrına iftar
Lavrov: Buça'daki görüntüler uydurulmuş
Bakan Kurum: 20 yılda 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık
Türkiye'den Macaristan'a taziye mesajı
Bakan Akar, Mali Savunma Bakanı Sadio Camara ile görüştü
Türkiye'nin ATAK'ı Filipinler'de uçacak
Başkan Erdoğan'dan Avukatlar Günü mesajı
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin testi pozitif çıktı
06 Nisan 2022 Çarşamba 07:00:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 07:58:00

Hayrına iftar

ABONE OL

Afyonkarahisar'da bir lokanta 15 yıl önce, Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerinden para almama kararı verdi. O günden bugüne ücretsiz iftar geleneğini sürdüren lokantada her gün 500 kişi oruç açıyor.

PANDEMİDE KAPI KAPI DOLAŞTILAR

Afyonkarahisar'da bir lokantada 15 yıldır Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine çorbadan tatlıya, pideden hurmaya kadar zengin çeşitli iftar menülerini özenle hazırlanarak vatandaşlara servis ediliyor. Lokanta geçtiğimiz

2 yıl pandemi sürecinde lokantanın kapalı olması nedeniyle hazırladığı iftar paketlerine kapı kapı dolaşarak vatandaşların evlerine bıraktı.

500 KİŞİLİK YEMEK HAZIRLANIYOR

Lokantanın işletmecisi Mehmet Arpacıoğlu, 15 yıldır devam eden geleneği anlatarak şöyle konuştu: "Bu yıl burada 150 kişilik paket olmak üzere günlük 500 kişiyi hedef aldık. Vatandaşlar çok memnun olup teşekkür ediyorlar. Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Bundan sonra da nasip olursa devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Etiketler : afyonkarahisar iftar mehmet arpacıoğlu
Parasız konser

Parasız konser
11 bin km'lik turne

11 bin km'lik turne
İstanbul'da film çekecek

İstanbul'da film çekecek
Ben artık Çiftçiyim

Ben artık Çiftçiyim
Kozmetik Gülben!

Kozmetik Gülben!
Biran Damla siyaha bulaştı

Biran Damla siyaha bulaştı
Romantik Berk

Romantik Berk
Şahin'in oğlu ölümden döndü

Şahin'in oğlu ölümden döndü
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER