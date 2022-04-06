Hayrına iftar

PANDEMİDE KAPI KAPI DOLAŞTILAR



Afyonkarahisar'da bir lokantada 15 yıldır Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine çorbadan tatlıya, pideden hurmaya kadar zengin çeşitli iftar menülerini özenle hazırlanarak vatandaşlara servis ediliyor. Lokanta geçtiğimiz

2 yıl pandemi sürecinde lokantanın kapalı olması nedeniyle hazırladığı iftar paketlerine kapı kapı dolaşarak vatandaşların evlerine bıraktı.

500 KİŞİLİK YEMEK HAZIRLANIYOR



Lokantanın işletmecisi Mehmet Arpacıoğlu, 15 yıldır devam eden geleneği anlatarak şöyle konuştu: "Bu yıl burada 150 kişilik paket olmak üzere günlük 500 kişiyi hedef aldık. Vatandaşlar çok memnun olup teşekkür ediyorlar. Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Bundan sonra da nasip olursa devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.