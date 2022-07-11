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11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:00:00

Hayrat bahçesi

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Bursa Orhaneli ilçesi Akalan köyünde yaşayan 85 yaşındaki İbrahim Alan, 25 yıl boyunca köyündeki hazine arazilerine meyve ağacı dikip vatandaşın hizmetine sundu.

Bursa Orhaneli ilçesi Akalan köyünde yaşayan 85 yaşındaki İbrahim Alan, 25 yıl boyunca köyündeki hazine arazilerine meyve ağacı dikip vatandaşın hizmetine sundu. Yoldan gelip geçenler rahatlıkla koparıp yesin diye yıllardır köydeki devlet arazilerine meyve fidanı dikip yetiştiren Alan, meyve ağaçlarının bulunduğu hazine arazisine 'Hayrat Bahçesi' yazılı tabela astı.

Bu olaydan haberdar olan Akalan köyü ile civar köylerin ahalisi yıllar boyunca İbrahim dedenin yetiştirdiği meyveleri gönül rahatlığı ile koparıp yedi. Uzun yıllar diktiği ağaçların bakımını yapan İbrahim Alan hastalanıp yatağa düşünce görevi oğlu Osman Alan (65) devraldı. Osman Alan, babasının diktiği ağaçların bakımını yapmaya başladı. Yeni fidanlar da diken Osman Alan'nın babasından kalan ağaçlar bu yıl da meyve verdi. Bölgeye gelen vatandaşlar meyvelerden yiyerek nasiplendi.

Bölgede bulunan ağaçların büyük bir bölümünü babasının büyüttüğünü ifade eden Osman Alan, "Babam köyümüzdeki hazine arazilerine 300 adet çeşitli meyve fidanları dikti. Bu fidanlar büyüdü ve meyve vermeye başladı. Gelip geçen bu meyvelerden yiyerek nasiplendi. Burayı duyan gelip, buradaki meyvelerden yiyor ve hayır dua ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Babam şimdi hastalandı. Evden çıkamıyor. Onun başlattığı işi ben devraldım. Buradaki ağaçların bakımını yapıyorum ve yeni ağaçlar dikmeye özen gösteriyorum. Bu işlerden bir hayır dua alırsak ne mutlu bize" dedi.

Etiketler : Hayrat bahçesi Bursa Orhaneli İbrahim Alan
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