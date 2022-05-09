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09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:48:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:48:00

Hayranlarını korkuttu

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"70 yıldır oruç tutuyorum" diyen caz müziğinin ünlü ismi İlham Gencer, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı.

"70 yıldır oruç tutuyorum" diyen caz müziğinin ünlü ismi İlham Gencer, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı. 3 gün tedavi gören 95 yaşındaki Gencer'in kendi isteği üzerine tedavisinin evinde devam edeceği öğrenilirken aile yakınlarına "100. yaşımı görmek istiyorum, 100'üncü yaşımı sahnede kutlamak istiyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan sanatçının rahatsızlığını duyan Ajda Pekkan, tedavi sürecinde elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu iletti.

Etiketler : Hayranlarını korkuttu caz müziği İlham Gencer
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