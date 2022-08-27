VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB duyurdu... Kosova ile Sırbistan arasından serbest seyahat anlaşması!
Çin gerilimin dozunu arttırıyor! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Türkiye'yi gelecek haftadan itibaren yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor
Macron, Cezayir'de hakaret ve protestolara maruz kaldı
"Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu kasımda hizmete alacağız"
"Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde haklarımız neyse sonuna kadar bunları koruyacağız"
Türkiye'deki Azerbaycan Türkleri Laçın kentinin Azerbaycan'a iadesini sevinçle karşıladı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Avrupa enerji krizinde kaya gazına yönelebilir
Sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar belli oldu
Canlı fosili literatürüne girecek yeni tür "Sofular" adını alacak
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
ABD, Rusya'nın askeri hareketliliğini artırdığı Arktik bölgesi için ilk kez elçi atıyor
"Herhangi bir şanssızlık veya sakatlık yaşamazsak gruptan çıkacağız"
Azerbaycan'dan ABD ve Fransa'ya büyükelçi tepkisi
Ukrayna limanlarından yaklaşık 1 milyon tonun üzerinde tahıl taşındı
Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ücretlerinde indirim
Antik Mısır'ın tarihine ışık tutan tarihi mezarlık: Beni Hasan
Milli denizaltı ile yeni tip denizaltılar, Türk donanmasının gücüne güç katacak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e kamuoyu desteği düşüyor
Rusların Karadağ hükümetine ait resmi sitelere siber saldırı düzenlediği iddia edildi
İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu
Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonu'nda 16 milyon 513 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
MİT Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi
27 Ağustos 2022 Cumartesi 17:01:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 17:01:00

Hayırsever muhtardan ekmek yardımı

ABONE OL

Eskişehir'de İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, her cuma ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtıyor.

Eskişehir'de İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, her cuma ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtıyor. Bu süre zarfında her cuma kasalarca ekmeği, durumu olmayan vatandaşlara dağıtan muhtar, mahallesinden, kent genelinden ve hatta yurtdışından hayırseverlerden destek alıyor. Bir yılda sadece cuma günlerinde yaklaşık 550 ekmeği ihtiyaç sahiplerine ileten hayırsever muhtar, bu etkinliğin uzun yıllar sürdüreceğini belirtti.

Etiketler : eskişehir istiklal mahallesi muhtar hüseyin alparslan yardım ekmek
Dizi aşkı gerçek oldu

Dizi aşkı gerçek oldu
8 günde 25 bin müziksever

8 günde 25 bin müziksever
Setleri özledim

Setleri özledim
Kerem'in gurur günü

Kerem'in gurur günü
Sinemada engelsiz müzik buluşması

Sinemada engelsiz müzik buluşması
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Düğün sonrası sete çıktı

Düğün sonrası sete çıktı
Baba-oğul şarkısı

Baba-oğul şarkısı
Gülşen haddini aştı! Bu kez İmam Hatiplileri hedef aldı

Gülşen haddini aştı! Bu kez İmam Hatiplileri hedef aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes