Hayırsever muhtardan ekmek yardımı

Eskişehir'de İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, her cuma ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtıyor. Bu süre zarfında her cuma kasalarca ekmeği, durumu olmayan vatandaşlara dağıtan muhtar, mahallesinden, kent genelinden ve hatta yurtdışından hayırseverlerden destek alıyor. Bir yılda sadece cuma günlerinde yaklaşık 550 ekmeği ihtiyaç sahiplerine ileten hayırsever muhtar, bu etkinliğin uzun yıllar sürdüreceğini belirtti.

