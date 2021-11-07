Hayırlı evlat şifa oldu

21 yaşındaki Nurullah, diyaliz hastası annesine böbreğini vermek istedi fakat kilosu fazla olduğu için doktorlar bunun mümkün olmadığını söyledi. Kendisine hayat veren annesine can borcu olduğunu söyleyen Nurullah azmetti, 5 ayda 35 kilo verdi, nakil gerçekleşti.



ŞEKER HASTASI EŞİNDEN OLMADI

Diyarbakır'da yaşayan Hamdiye Akan (38), kronik böbrek yetmezliği yaşayınca Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar, Akan'ın her iki böbreğinin de çalışmadığını tespit etti. İlk olarak Akan'ın eşi böbreğini vermek istedi ancak şeker hastalığı olduğu için kabul edilmedi, ardından 21 yaşındaki oğlu Nurullah böbreğini vermek istedi annesine.

HEM DİYET, HEM DE SPOR YAPTI

Nurullah'ın da obez olması nedeniyle doktorlar nakli riskli buldu. Bunun üzerine diyet ve spor yapmaya karar veren Nurullah Akan, 5 ayda 35 kilo verdi. Nurullah'ın ideal kiloya düşmesinin ardından doktorlar anne ile oğlunu aynı anda ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyatta, Nurullah'ın sol böbreği alınarak annesi Hamdiye Akan'a nakledildi. Akan sağlığına kavuştu.

127 kilodan 92 kiloya düştü

Ameliyat sonrası sevinçten yüzü gülen Nurullah Akan, "Annemin 6 aydır böbrek yetmezliği vardı. Kilomdan dolayı, nakil olmaz dediler. 5 ayda 127 kilodan 92 kiloya düştüm, direndim ve başardım" dedi.

Hamdiye Akan "İlk başta istemiyordum oğlum versin, zorla 'illa ben böbreğimi vereceğim, diyaliz kabul etmiyoruz, kim sana bakar' dedi, mecbur kaldım kabul ettim. Babası ben vereceğim dedi, onun şekeri vardı olmadı" diye konuştu.