Hayatlarımızı değiştirecek kararlar alınacak... İşte haftalık burç yorumları

Bu haftadan itibaren olayları derinlemesine analiz edebilir, daha önce fark etmediğiniz bazı gerçekleri farkına varabilirsiniz. Fakat iletişim kurarken güç savaşlarından kaçınmanız gerekiyor. Takıntı ve paranoya içeren düşüncelerinizi de dengelemenizde fayda var. Dünyada ülkeler arasında güç mücadelesi söz konusu olabilir. Liderler ve ülkelerle ilgili sırlar ortaya çıkabilir. 6 Ocak günü Neptün ile ay düğümleri arasında zorlayıcı etkileşim olacak.



YANILGIYA DÜŞMEYİN

Karşılaşacağınız olaylar ve tanışacağınız kişiler yanılgı içine düşmenize sebep olabilir. Kendinizi yön kaybetmiş ve dağılmış hissedebilirsiniz. Gıda ve ilaç zehirlenmesi vb. bağlamında temkinli olmalısınız. Deniz kazaları söz konusu olabilir. Dünyada deniz merkezli depremler gündeme gelebilir. Liderler bazı kararlarından daha sonradan pişmanlık duyabilirler. 7 Ocak günü mars Haziran ayından beri koç burcunda olan yolculuğunu bitiriyor. Boğa burcuna geçerek girişimlerinizde daha temkinli ve garantici olmanız ile senkronize olacak. Kendinizi mevcut durumu koruma çabası içinde bulabilirsiniz. Ancak değişim için bazı riskleri almanız gerekecek. Hedefe ulaşmak için daha cesur olmalısınız.

DEPREMLER OLABİLİR

Dünyada depremler ile ilgili önemli gelişmeler olabilir. Para piyasalarında beklenmedik gelişmeler olabilir. 8 Ocak günü Merkür Kova burcunda hareket etmeye başlayacak. Değişime dönük kararlar için üzerinizdeki baskı artacak. Kendinizi özgürce ifade etmek isteyeceksiniz. Dünyada fikir özgürlükleri ile ilgili protestolar ve benzeri olaylar gündeme gelebilir. Aynı gün içinde güneş ile Neptün arasındaki olumlu açı, hayallerinizi gerçekleştirmek için size destek verecek. 8 Ocak günü aynı zamanda Venüs Oğlak burcuna geçecek. İlişkilerinizde daha gerçekçi ve seçici bir tutum içinde olacaksınız. Ancak aşırı eleştirel ve kontrolcü olursanız ilişkileriniz zarar görebilir. Dünyada diplomatik ilişkilerde soğuk rüzgarlar esebilir. Yılın ilk haftasında hayallerinizin gerçek olmasını diliyorum.

KOÇ

2021 yılına aşk, sevgi, hobileriniz ve sizi mutlu eden konular ile başlangıç yapabilirsiniz. Duygularınızı net ifade edebilme, yaratıcı fikirler ortaya koyma siz koçlara iyi gelecektir. Bu hafta evcil hayvanlarınız ile ilgilenebilir, yok ise evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Tatil sonrası iş yerinde duygusal olarak emniyette olmak isteğiniz ile birlikte bazı tutarsızlıklar yaşanabilir. Evli olanların eşten maddi avantaj elde etmeleri olası. Evli olmayan sevgili Koçlar anne ya da kadınlardan maddi destek görmeniz olası. Hafta sonuna doğru paylaşılan maddi kaynaklar konusunda dikkatli olmanızı da özellikle iletmek isterim.

BOĞA

Ev aile konuları ile başlıyorsunuz. Babanız ile aranızda harika, duygusal bağlar olabilir. Bu hafta ev emlak veya arsa alımı konusunda şanslı olabileceğiniz gibi evli iseniz çocuklarınız ile harika zamanlar geçirebilirsiniz. Hobileriniz, aşk hayatınız gündeminiz olabilir. Bu zamanları sportif aktiviteler ile değerlendirebilirsiniz Kendinizi yaratıcı hissedebilir ve çalışma hayatınızda yanınızda çalışanlar ile birlikte hareket edebilirsiniz. Üretmek ve çalışmak isteyeceğinizden dolayı sağlığınızı ihmal etmeyin. Yüksek özgüveniniz ile göz doldurabilirsiniz. İkili ilişkiler yönünden de güzel bir hafta diyebiliriz. Sezgisel olarak güçlü olacağınız ikili ilişkilerde güzel zamanlar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER

Kardeş, kuzen ve yakın çevre konuları ile giriş yapıyorsunuz. Minik minik eğitimler başlatabilirsiniz. Bu hafta duygularınızı etkin bir şekilde ifade edecek, ev aile konularında kendinizi göstereceksiniz. Ev arsa emlak konularını bu hafta değerlendirebilirsiniz. Anaç bir yapıya sahip olmanız olası çalışkan üretken ve faydalı işler yapmak isterken sağlığı ihmal etmeyin. Evcil hayvanlarınız ile güzel vakitler geçirebilir ve yanınızda çalışan kişiler ile ilgilenebilirsiniz. Bu hafta kısa yolculuklar yapabilirsiniz.

YENGEÇ

Haftaya maddi kazanımlarınız, yatırımlarınız ve maddiyatınızı etkin bir şekilde nasıl değerlendireceğiniz konuları ile adım atabilirsiniz. Sahip olduklarınız ile duygusal bağ kurmak bunun yanı sıra kadınlardan ve aileden destek görebilirsiniz. Kardeşler, kuzenler ve yakın akraba bağları güçlü bir hafta. Sizden destek isteyebilirler. Kısa yolculuklar yapabilir, kişisel gelişim yada kendinizi geliştirmek istediğiniz bir alanda eğitim başlatabilirsiniz. Ev aile konularınız gündeminiz olabileceği gibi ev arsa konularında ya da yatırım konularında aile büyüklerinden destek isteyebilirsiniz. Hobileriniz, Aşk, sevgi, çocuklar, eğlence konuları ve sportif aktivite ile dolu bir hafta.

ASLAN

Bu hafta duygularınız yüzünüze yansıyabilir. Hassas, duyarlı, sempatik olacak beden diliniz iyi kullanacaksınız ve kimsenin keyfinizi kaçırmasına izin vermeyeceksiniz. Maddi kazanımlarınız kendi finans durumunuz önem arz edebilir. Aileden destek almanız olası. Bu hafta zihinsel aktiviteler konusunda araştırma yapmak istediğiniz bir konu hakkında yazılar yazmak iyi gelebilir. Kardeş kuzen konuları ve kısa seyahatler yapabilir bunu aile büyükleri ile gerçekleştirebilirsiniz. Ev, arsa ya da yatırım yapmak isterseniz değerlendirin.

BAŞAK

Başaklar güçlü sezgi ve hayaller ile haftaya adım atıyorsunuz. Kısa seyahatler yapabilir ve göz önünde olabilirsiniz. Maddi kazanımlar ve duygusal olarak güvende olmak isteyecek bunu yakın akraba, kardeş kuzenler ile yapma fırsatı bulabileceksiniz. Almak ya da başlamayı düşündüğünüz eğitim var ise başlatma enerjiniz olacak. Bu hafta bazı zamanlar yalnız kalmak, izole olmak isteyebilir ve hayal dünyanızda kendiniz ile baş başa kalabilirsiniz.

TERAZİ

Yeni yıla yeni arkadaşlar, sosyal gruplar ve etkinlikler ile başlayabilirsiniz. Bu dönemlerde arkadaşlarınızda değişim olması olası. İzole olmak kendiniz ile baş başa kalmak hayaller kurmak isteyebilir ve sezgileriniz ile hareket ederek başarılı işler yapabilirsiniz Sempatik ve kendiniz olacağınız ruh halinizi karşı tarafa net yansıtacağınız bir süreç. Maddi, manevi kazanımlar konusunda adımlar atmak, başlangıçlar yapmak isteyebilir ve finansal konularda yatırım yapmak isteyeceğiniz bir hafta.

AKREP

Kariyer konuları, toplum önündeki statünüz ve yeni iş girişimleri ile yeni yıla adım atıyorsunuz. Geleceğe dair hedefleriniz konusunda kendinizi duygusal olarak güvende hissedeceksiniz. Bu hafta iş ve özel hayat arasında sıkışmış hissedebilirsiniz bu nedenle otokontrolü elden bırakmayın. Güçlü yapınız sayesinde bunu da rahatlıkla atlatacaksınız. Sosyal olmak, arkadaşlar ile vakit geçirmek ve para kazanmak gündeminizi meşgul edecek. Yüksek öğrenim konularında başlangıç yapabilirsiniz Bu hafta etik değerler ve sezgiselliğiniz güçlü olacak.

YAY

Yerinde duramayan ve kıpır kıpır yapınız ile kabınıza sığmıyorsunuz. Pandemi dönemi olmasa bavulu alacak ve uzak ülkelere seyahat yapmak isteyeceğiniz bir dönem. Yeni yıl yeni umutlar, inançlarınız, etik değerleriniz ve eğitim konularında başlatmak enerjiniz yüksek olabilir. Seyahat edemiyor iseniz bu zamanları arkadaş ve sosyal gruplar ile değerlendirebilirsiniz. Toplum önündeki statünüz kazançlarınız gündeminiz olabilir ve izole olmak isteyebilirsiniz. Ruh haliniz değişkenlik gösterebilir sevgili Yaylar. Siz kendinizi nasıl iyi hissedecek iseniz seçim sizin.

OĞLAK

Haftaya ortaklı işler ve başka insanların kazançlarının değerlendirilmesi ve yatırım konuları ile adım atıyorsunuz. Kadın figürlerinden destek alacağınız bir zaman. Sezgileriniz kuvvetli, dava yada mahkemelik durumlar olabilir. Kişisel gelişim eğitimi yada yüksek öğrenim konularında yarım kalan işleriniz var ise başlatma enerjiniz olacak. Kariyer ve ev konuları önem arz edecek. İş görüşmesi yapabilir ve kendinizi karşı tarafa çok iyi anlatabilirsiniz. Gökyüzü bu hafta sizi destekliyor olacak.

KOVA

İkili ilişkilerde duygusallığın arttığı bir ruh hali ile başlangıç yapıyorsunuz. Ne kadar önemli olduğunuzu unutmayın lütfen. Her türlü ikili ilişkide sınavlarınız olabilir siz başarı ile üstesinden geleceksiniz. 2021 yılının en şanslısı siz olduğunuzu unutmayın. Finansal konularda alacak-verecek borç miras gibi durumlar söz konusu olabilir. Eğitimlere katılabilir ve başarılı olabilirsiniz Bu sayede kariyeriniz ile ilgili yeni başlangıçlar olabilir arkadaş ve sosyal çevreniz değişebilir sevgili kovalar

BALIK

Günlük rutinleriniz, çalışma hayatınız ve üretkenliğinizin önceliğinizin olacağı bir hafta başlıyor. Bununla birlikte ikili ilişkilerde de aktif olacağınız ve kendinizi karşı tarafa rahatlıkla anlatabileceğiniz bir dönem. Banka işlemeleri ve finansal durumunuz gözden geçirebilirsiniz. Ortaklı işler gündeme gelebilir ve bu konu hakkında eğitim almak isteyebilirsiniz. Sezgiler kuvvetli ve kendinize döneceğiniz bir hafta.