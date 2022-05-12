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12 Mayıs 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 18:00:00

Hayatları ambulansta geçiyor! İyi günde, kötü günde hep birlikte

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Sağlık çalışanı çift 12 yıldır aynı ambulansta hastaların imdadına yetişiyor. Nikah masasında verdikleri iyi günde kötü günde sözünü en iyi şekilde yerine getiren çift, 'Evde ne sıkıntı olursa olsun ambulansa bindiğimizde hemen unutuyoruz' diyor.

EĞİTİM ALIRKEN TANIŞTILAR

Aksaray'da bundan 15 yıl önce oryantasyon eğitimi aldıkları sırada tanışan Engin (40) ve Serap Çetin (37), 2010'da evlendi. İl Sağlık Müdürlüğünde, 15 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Engin ve paramedik (acil tıp teknikeri) olarak çalışan Serap Çetin, 2 çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürüyor. Çift, aynı ambulansta hastaların imdadına birlikte yetişiyor.

Serap Çetin, 'Eşimle hem hayatımızı hem de bir ambulansı paylaşıyoruz' dedi.

Engin Çetin 'Vatandaşlarımızdan bol bol hayır duası alıyoruz' diyor.

HAYATLARA DOKUNUYORLAR

'Eşimin de içinde olduğu ekibin lideriyim. Son sözü burada ben söylüyorum, evde eşim söylüyor' diyen Serap Çetin 'Bu ambulansta hayatın anlamını eşimle birlikte taşıyoruz. Hayatımızda ne gibi sıkıntılar olursa olsun ambulansa bindiğimizde onları hemen unutuyoruz' dedi. Engin Çetin de 'Bizi insanların hayatına dokunmak mutlu ediyor' diye konuştu.

Etiketler : sağlık çaışanı acil tıp ambulans
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