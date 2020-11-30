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30 Kasım 2020 Pazartesi 12:39:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 09:15:00

Hayata tutunan prenses

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Karın ağrısıyla hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Elif Ayça'ya lösemi teşhisi konuldu. 8 ay süren mücadele sonrası ilik nakli olan Elif Ayça, hastaneden prenses kıyafetiyle taburcu edildi.

Adana’da yaşayan Arık Ailesi’nin 7 yaşındaki kızları Elif Ayça 11 Nisan günü şiddetli karın ağrısı ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde küçük kızın lösemi hastası olduğu ortaya çıktı. O günden sonra sürekli hastaneye gidip gelen Elif Ayça, bir ay önce ilik nakli olmak için hastaneye yatırıldı. Nakil yapılırken anne ve baba prensesleri çok seven ve prenses olmak isteyen kızlarına “sen hastaneden prenses olarak çıkacaksın” sözü verdi.

KALPLİ BALONLARLA KARŞILANDI

Bunun üzerine nakil yapılıp taburcu günü geldiğinde anne ve baba kızlarına bir sürpriz hazırlayıp ona prenses kıyafeti aldı. Elif Ayça hastaneden prenses kıyafeti giyerek taburcu oldu. Baba Besiner Arık kızını hastane kapısında dakikalarca elinde kalpli balonlarla bekledi. Hastane kapısında ailesiyle hasret gideren Elif Ayça, “Prenses olmayı çok istiyorum prensesleri de çok seviyorum. Bugün yeniden doğmuş gibiyim” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Babası tarafından hastane kapısında kalpli balonlarla karşılanan Elif Ayça, prenses olmayı çok sevdiğini söyledi.

Anne Betül Arık, “Umarım herkes kök hücre bağışında bulunur ve bizim yaşadığımız sevinci herkes yaşar. Herkese bu konuda çağrıda bulunmak istiyoruz lütfen Kızılay’a gidip kök hücre bağışında bulunun bu mutluluğu herkes yaşasın” dedi.  

Etiketler : Arık Ailesi Elif Ayça Arık lösemi hastası ilik nakli
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