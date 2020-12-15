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15 Aralık 2020 Salı 00:14:00 - Güncelleme:15 Aralık 2020 Salı 22:18:00

Hayata Robotel'le tutundular

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Sosyal girişimci Zeynep Karagöz ve iki arkadaşı, eli ve parmağı olmayan çocukların hayal güçlerinden yola çıkarak onların hayatlarını kolaylaştırmak için mekanik el tasarlandı. Şimdi, eğlenceli üretimlerle çocuklara özgüven ve sosyalleşme imkanı sağlıyorlar.

Doğuştan uzuv gelişimine engel olan "amniyotik bant sendromu"yla dünyaya gelen, ortopedik rahatsızlıklar ya da kaza sonucu uzuv kaybı yaşayan çocuklar için 3 boyutlu yazıcıyla protez el tasarlandı. Sosyal girişimci Zeynep Karagöz ve iki arkadaşı, ilk robot eli, 2014'te matbaada çalışırken 4 parmağını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Ali Toprak'a yaptı.

YARDIM ELİ UZATILMALI

Bu sosyal sorumluluk projesine talepler arttıkça bir sivil toplum ağına dönüşen iyilik hareketi, 2017 yılında "Robotel Türkiye Derneği" oldu. O günden beri herhangi bir bedel talep etmeden ihtiyacı olan çocuklar için mekanik el tasarlayan Zeynep Karagöz, yardımseverleri Robotel Türkiye Derneği'ne gönüllü olmaya çocuklara 'yardım eli' uzatmaya davet ediyor.

HAYATLARI DEĞİŞİYOR

Anne karnında uzuvları gelişmemiş olarak dünyaya gelen bu çocukların 18 yaşından önce protez sahibi olamadığını dile getiren Zeynep Karagöz, bu çocukların protez takılmadığı zaman oyun oynarken, yemek yerken, basit işlemler yaparken zorluk çektiğini belirtti. Zeynep Karagöz, "Yaptığımız eller çocukların çok karmaşık hareketler yapmasına yaramıyor ama top oynayabilmesini, bisiklete binebilmesini, yemeğini yiyebilmesini sağlıyor. Onun hayatında büyük bir değişiklik yaratıyor" dedi.

Etiketler : amniyotik bant sendromu ortopedik rahatsızlık girişimci Zeynep Karagöz Robotel Türkiye Derneği
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