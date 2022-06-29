Hayata el verdiler

ÜRETTİKÇE MUTLU OLUYORLAR

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim öğretmeni Gül Bayrak, 9 gönüllü öğrenciden kurduğu ekibiyle, doğuştan ya da geçirdikleri kaza sonucu elini kaybeden çocuklara el yapıyor. Gelen talebe göre bilgisayarda tasarladıkları ve 3D yazıcıdan çıkararak monte ettikleri robot elleri çocuklara göndererek onlara el veren öğrenciler, çok mutlu olduklarını söyledi.

Robot elleri ihtiyaç sahibi yaşıtlarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler 'Bize ulaşan herkese yardımcı olmayı ümit ediyoruz' dedi.

Öğrencilerin yaptığı el, herhangi bir cerrahi operasyon olmadan ihtiyac sahibinin durumuna göre dirsek ya da bilekten takılıyor. Bandajlarla sabitlenen robot el, kas hareketlerine göre işlev görüyor. Dirsek ya da bilek içe doğru kıvrıldığında parmaklar kıvrılıyor.

SIRADA İKİ TALEP DAHA VAR

2014 yılında kurulan Robot El Türkiye Derneği ile birlikte çalışan ekip ilk olarak Giresun'daki 11 yaşındaki bir çocuğun talebine göre tasarım yaptı. Bilgisayarda hazırlanan robot el, 3D yazıcıdan parçalar halinde çıkarıp monte edildikten sonra Robot El Türkiye Derneği yöneticilerine gönderdi. Dernek yönetimi, robot eli Giresun'daki çocuğa ulaştırdı. Sırada Erzurum'dan iki talep var.