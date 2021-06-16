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16 Haziran 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 17:30:00

Hayata bağlayan futbol tutkusu

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Kocaeli'de, halı saha maçında yaşadığı sakatlık sonrası gittiği hastanede lenf kanseri olduğunu öğrenen 34 yaşındaki Faruk Demir, gördüğü tedavinin yanı sıra sahalardan uzaklaşmayarak hastalığı yendi.

Kocaeli'de, halı saha maçında yaşadığı sakatlık sonrası gittiği hastanede lenf kanseri olduğunu öğrenen 34 yaşındaki Faruk Demir, gördüğü tedavinin yanı sıra sahalardan uzaklaşmayarak hastalığı yendi. Demir, "Hastalığım süresince sporla çok büyük moral ve motivasyon kazandım. Fiziki olarak hep iyiydim. Sporla kalarak, hareket ederek hem zihinsel hem de bedensel çok diri kaldım" dedi.

34 yaşındaki Faruk Demir, 2018 yılında antrenörlüğe başladı. Körfez Vefa Spor Kulübünde 1,5 yıldır antrenörlük yapan Demir, bir halı saha maçında kaburgasına aldığı darbe sonrasında hastaneye gitti. Tetkikler sonucu dördüncü evre lenf kanseri olduğunu öğrenen Demir, tedavi görmeye başladı. Demir, 5 aylık tedavi sürecinde sahalardan uzaklaşmayarak, hayatının bir parçası olan futbolun da katkısıyla kanseri yenmeyi başardı.

Faruk Demir, mahallesindeki futbol kulübünde 9 yaşında futbol oynamaya başladığını, futbolculuk hayatının 14 yıl devam ettiğini söyledi. Çeşitli kulüplerde futbol oynadığını belirten Demir, 3 yıldır da antrenörlük yaptığını kaydetti. Demir, bir halı saha futbol maçında kaburgasına aldığı darbe sonrasında gittiği hastanede lenf kanseri olduğunu öğrendiğini anlattı. Böyle bir durumla karşılaşmayı beklemediğini dile getiren Demir, "Tabii ki olumsuz yansımaları oldu bizde. Birkaç gün insan zor anlar yaşayabiliyor, zor hastalık ve son evre. Bu da daha olumsuz bir şey ama bununla yaşamayı öğrenmem gerektiğini düşündüm ve spora devam etmem gerektiği kanısına vardım." diye konuştu. Demir, hastalık sürecinde spordan kopmadığını aktararak, "Hastalığım süresince sporla çok büyük moral ve motivasyon kazandım. Fiziki olarak hep iyiydim. Sporla kalarak, hareket ederek hem zihinsel hem de bedensel çok diri kaldım." ifadelerini kullandı. - "Spor çok önemli bir çatı" Sporun yanında arkadaşlarıyla hem yaşadıkları ilçede hem de yurt dışında yaptıkları insani yardımların da hastalığı yenmesinde katkısı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bana, 'Sen yardıma muhtaçken insanlara yardım ediyorsun.' dediler. Halbuki bunlar insana manevi anlamda çok şey katıyor. Hastalık döneminde de Suriye'ye gittik ve burada birtakım yardım faaliyetlerinde bulunduk, hatta devam ediyor. Çevremdeki insanlar dualarıyla destekleriyle hep yanımızda oldu." Futbola gönül verdiğini ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Demir, sporcu çocuklara profesyonel eğitim vermek için her türlü araştırmayı yaptıklarını kaydetti. Demir, çocuklardaki gelişimi, değişimi gördükçe keyif aldıklarını dile getirerek, "Bizi ayakta tutan şeylerden biri de bu. Spor çok önemli bir çatı. Herkesi bir araya getirebilecek sıcak bir yüzü var." dedi.

Etiketler : futbol tutkusu hali saha maçı lenf kanseri Faruk Demir
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