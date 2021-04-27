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27 Nisan 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 16:30:00

Hayata bağlayan anne sevgisi

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Antalya'da 8 aylıkken böbrek kanseri tedavisi gören, 3 yaşındayken otizm teşhisi konulan 12 yaşındaki Erdal, annesi Hacer Türkmen'in sevgisiyle hayata hep gülümseyerek bakıyor.

Antalya'da 8 aylıkken böbrek kanseri tedavisi gören, 3 yaşındayken otizm teşhisi konulan 12 yaşındaki Erdal, annesi Hacer Türkmen'in sevgisiyle hayata hep gülümseyerek bakıyor. Anne Türkmen, "Yolda yürürken 'Az sonra ne yapacak?' diye sürekli tetikte duruyorum. Oğlumla birbirimize sarılıp, yürümek isterdim" dedi.

Etiketler : antalya otizm hacer türkmen
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