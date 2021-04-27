Hayata bağlayan anne sevgisi

Antalya'da 8 aylıkken böbrek kanseri tedavisi gören, 3 yaşındayken otizm teşhisi konulan 12 yaşındaki Erdal, annesi Hacer Türkmen'in sevgisiyle hayata hep gülümseyerek bakıyor. Anne Türkmen, "Yolda yürürken 'Az sonra ne yapacak?' diye sürekli tetikte duruyorum. Oğlumla birbirimize sarılıp, yürümek isterdim" dedi.

