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22 Şubat 2021 Pazartesi 11:12:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 11:30:00

‘Hayat tamircisi'nden insanlık dersi

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Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Hasan Kızıl, kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle bugüne kadar 600 hayvanın yürümesini sağladı.

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Hasan Kızıl, kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle bugüne kadar 600 hayvanın yürümesini sağladı. 'Hayat tamircisi' olarak tanınan Kızıl, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanların mağdur olmaması için harekete geçti. Can dostlarımıza et ve mama veren Kızıl, "Pandemi döneminde herkes eve kapandı ve maalesef sokaktaki hayvanları unuttur olduk. Onların kış aylarında daha çok beslenmeye ihtiyaçları var" dedi.

Etiketler : hayat tamircisi mardin hasan kızıl
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