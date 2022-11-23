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23 Kasım 2022 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 19:00:00

Hayat kurtarma yolunda

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Van'da 2011'de meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanlara ulaşılması için gösterilen çabadan etkilenen Büşra hayat kurtarmak için eğitim aldı. Şimdi AFAD'da 25 kişilik ekipte tek kadın olarak görev yapıyor.

CANLA BAŞLA MÜCADELEYE HAYRAN KALDI

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerde evi hasar gören, aylarca çadır ve konteynerlerde kalan Büşra İzcier Beyde, o dönemde insanların kurtarılması için canla başla görev yapan ekiplerden etkilenerek arama kurtarma teknisyeni olmaya karar verdi. Bu amaçla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nü okuyan Büşra, girdiği sınavları kazanarak kısa süre önce Van AFAD İl Müdürlüğü'nde teknisyen olarak göreve başladı.

AFETLERE KARŞI SÜREKLİ TETİK HALİNDELER

Diğer ekip arkadaşlarıyla sürekli alanda tatbikat yapan, zorlu eğitimlere katılan Büşra, olası doğal afetler ile diğer olaylara en kısa sürede müdahale etmek için her an göreve hazır bekliyor. Arama kurtarma teknisyenliğinin zor bir görev olduğunu söyleyen Büşra, "Ekipteki tek kadın görevliyim. Her zaman afetlere ve olaylara müdahaleye hazır olmak için sürekli eğitim görüyoruz. Afetlerin olmasını istemeyiz ama yaşanması durumunda en kısa sürede yardıma koşmak için hazırız" dedi.

Etiketler : van can kurtarma afad büşra izciler beyde
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