25 Kasım 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 15:30:00
Hayat arkadaşını hayata bağladı
Adıyaman'da yaşayan 65 yaşındaki Hasan Akıncı, Gaziantep'te bir özel hastanede eşi Hanım Akıncı'dan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.
Adıyaman'da yaşayan 65 yaşındaki Hasan Akıncı, Gaziantep'te bir özel hastanede eşi Hanım Akıncı'dan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Kronik böbrek yetmezliği teşhisi sonrası zor günler yaşadığını anlatan Hasan Akıncı, "47 yıllık eşim sayesinde ikinci hayatımı yaşamaya başladım" dedi.