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01 Nisan 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 16:30:00

Hayallerini çizdiler gerçekleşti

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Genç Kızılay gönüllüleri, Elazığ depreminden etkilenen çocukları mutlu etmek için "Hayalini Çiz Projesi'ni" başlattı.

Genç Kızılay gönüllüleri, Elazığ depreminden etkilenen çocukları mutlu etmek için "Hayalini Çiz Projesi'ni" başlattı. Öncelikle onları, konteyner kentte ziyaret eden gönüllüler, boya kalemleri ve kağıt dağıtarak, hayallerini çizmelerini istedi. Resimler doğrultusunda çocukların hayallerini süsleyen oyuncak, kırtasiye ve giysileri hayırseverlerin desteğiyle temin edildi ve bugüne kadar 2 bin 500 çocuğa ulaştırıldı.

Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt, depremzede çocukların hayalini gerçekleştirmek, mutluluklarına ortak olmak için bu projeyi hazırladıklarını söyledi. Çocukların hayallerini, çizdikleri resimlerle öğrendiklerini dile getiren Bozkurt, çocukların oyuncak, sinema bileti, uçurtma gibi hayallerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bozkurt, "Gönüllülerimizle bu hayalleri elimizden geldiğince yerine getirmeye çalıştık. Proje ile şimdiye kadar 3 bin çocuğa ulaştık. 2 bin 500 çocuğun hayalini gerçekleştirdik. Diğer çocuklara da ulaşacağız. Konteyner kentte kalan çocukların yanı sıra köylerde ve ilçelerde yaşayan öksüz ve yetim çocuklardan da hayallerini gerçekleştirmek için resim çizmelerini istedik. En kısa sürede köylerdeki diğer depremzede çocuklarımıza da ulaşarak, onların da hayalini gerçekleştirerek, projemizi tamamlayacağız." diye konuştu. Gönüllülerden Özlem Ataş, depremden psikolojik olarak da etkilenen çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını belirterek, bunun için her çocuğun kapısını çaldıklarını aktardı. Boya kalemleri ve kağıt vererek onlardan hayallerini çizmelerini istediklerini anlatan Ataş, "Hayallerine ulaşmalarına yardımcı olduk. Yüzlerindeki tebessümün sebebi olduk. Bunun için mutluyuz. Elazığ'da yüzü asık çocuk bırakmadan, onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çocuklardan Gönül Doğan, hayalindeki hediyeyi aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. "Bugün çizdiğim hayalimi gerçekleştirdiler. Başta hayalimi gerçekleştireceklerine inanmıyordum. Ama gerçek oldu. Oyuncağım geldi, çok mutlu oldum." diyen Doğan, emeği geçenlere teşekkür etti. Feyza Yeşil de, gönüllülerin hayali olan sinema biletini getirdiğini anlatarak, "Sinemaya gideceğim için çok mutluyum Hayalimi gerçekleştireceğim. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : KIZILAY Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı FATİH BOZKURT
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