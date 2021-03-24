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24 Mart 2021 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 19:00:00

Hayallerine kavuştu

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Serebral palsi hastası Makbule, 8 yıl önce hediye edilen akülü sandalyesi bozulduğu için sokağa çıkamaz hale geldi. 'Akülü sandalyem benim özgürlüğümdü, n'olur bana yardım edin" çığlığını duyan belediye ekipleri genç kıza sandalye alarak, onu özgürlüğüne kavuşturdu.

Adana'da 18 yaşındaki Makbule Gülşah Canpolat, doğum sırasında beyin kanaması geçirdi, kısmi felç nedeniyle yürüme yeteneğini tamamen kaybetti. Makbule, 2013 yılında kendisine hediye edilen akülü sandalyeyle engelleri aşmayı başardı. Fakat o araç, aradan geçen 8 yılın ardından bozuldu. İkinci kattaki evlerinden annesinin sırtında inip çıkan Makbule, "O sandalye benim her şeyim; beni hayata bağlayan bir parçamdı. Özgürlüğüm elimden alındı" diye ardım çağrısında bulundu.

MANŞETTEN DUYURMUŞTUK

Manşetten duyurduğumuz yardım çağrısı sonrası harekete geçen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Makbule'yi evinde ziyaret etti. Canbolat'a akülü tekerlekli sandalye alan Başkan Kocaispir, sürpriz yaptı. Aldığı hediye karşısında duygulanan Canbolat, "Benim için adeta bir hapishaneydi, şimdi gayet mutluyum. Başkanıma çok teşekkür ederim. Bana özgürlüğümü verdi. Hep bizim yanımızda oluyor. Elini hiç üzerimizden çekmiyor. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Gülşah kardeşimizin bu ihtiyacı bizim için çok önemliydi. Çok etkilendim, duygulandım. 'Hapis hayatı yaşıyorum' dedi. Bu sözü çok etkileyiciydi. Çünkü onun için bu güzel havada Adana ilkbaharında dışarıda olmak, özgür olmak çok kıymetliydi. İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın hayatında ve yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Genç kızı akülü tekerlekli sandalyeye bindirerek sokağa çıkaran Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, evin girişine rampa yapılması için de talimat verdi.

Etiketler : serebral palsi hastası akülü sandalye yardım
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