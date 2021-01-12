  • BIST
    1559.28
  • Dolar
    7,4182
  • Euro
    9,0374
  • Altın
    443,3810
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Kurtardığımız toprakların yeniden inşasına davet ediyorum
Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı: Kazanan biz olacağız
Ülke ayağa kalktı: Salgını onlar başlattı
WhatsApp fırtınası dinmiyor: Sohbetler Google'a sızdı
Yunanistan'dan sürpriz Türkiye çıkışı
Beklenen gün geldi... Aşı randevuları sağlıkçılar için başladı
Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Madem bu kadar şikayetçisin o zaman hodri meydan
Türkiye, Pakistan ile ortaklaşa nükleer silah üretecek mi?
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Maraşlı dizisinin Mahur'u Alina Boz oyunculuk kurallarıyla dikkat çekti
Hande Yener gülüşünü yeniledi
Kutsi'den ayrılan Feyza Çıpa için aşk bitti, sıra işte
Pelin Karahan Kıbrıs'ta eşi Bedri Güntay tek başına
Sera ile temiz hava pozu
Nilgün Belgün'ün sokakta yemek keyfi
Semiramis Pekkan'ın unutulmaz şarkıları plakta
Işıl Yücesoy ile YouTube'da sesli tbt günleri
Sportif tarzlarıyla dikkat çektiler
Damla Uğurtürk: Haberler doğru değil
Ezgi Eyüboğlu ve annesinin alışveriş keyfi
Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal ve Doğa Hergenç'e ayrılık kapıyı çaldı
Nil Karaibrahimgil yorganı koluna taktı
Ezgi Mola Bir dost daha sahiplendik
Ağızdaki yaralar Kovid-19 belirtisi olabilir
12 Ocak 2021 Salı 22:35:00 - Güncelleme:13 Ocak 2021 Çarşamba 17:11:00

Hayalleri gerçek oldu

ABONE OL

Cam kemik hastası Songül, Zehra, Tülay, Nurcan ve Sema Yaşar kardeşlerin kemikleri küçük bir dokunuşta bile kırılıyor. Sürekli evde oturan ve ayağa kalkamayan kardeşlere devlet sahip çıktı. 5 kız kardeşin eğitim hayali özel derslerle gerçeğe dönüştü.

Batman'ın Sason ilçesi Çalışırlar Köyü’nde yaşayan Songül (11), Zehra (7), Tülay (12), Nurcan (6) ve Sema Yaşar (15) doğuştan yakalandıkları cam kemik hastalığı (osteogenezis imperfekta) nedeniyle yaşıtları gibi oynayamıyor, dışarı çıkamıyor ve yatağa bağımlı yaşıyor. Okuma yazmayı ablalarından kendi imkanlarıyla öğrenen Yaşar Kardeşler’in zorlu yaşam mücadelesinden haberdar olan devlet, hiç zaman kaybetmeden yardım eli uzattı.

ARTIK EVLERİ DE ÖĞRETMENLERİ DE VAR

Aileyi, Sason Kaymakamı Samet Serin ve Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin'in ziyaret etmesinin ardından, verilen talimatla aileye ev kiralandı. Cam kemik hastası kız kardeşler, Kaymakamlıkça ilçe merkezinde kiralanan eve yerleşti ve en büyük hayalleri olan eğitim hizmetine kavuştu. Her birine eğitim seviyelerine uygun öğretmen görevlendirilen kız kardeşler, Kovid-19 tedbirleri altında aldıkları eğitimin sevincini yaşıyor.

HER BİRİNE AYRI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, 5 kardeşin ilçe merkezine gelmesiyle okullarına bir tane daha eklendiğini belirterek, öğrencilerin her birine ayrı öğretmen görevlendirdiklerini söyledi. Öğretmenlerin, kız kardeşlerin yerleştiği evi bir nevi okula dönüştürdüğünü kaydeden Bozkurt, "Yüzlerindeki sevinçleri gördükçe bizler de mutlu oluyoruz” dedi.

Kız kardeşlerden Tülay Yaşar, köyde en büyük hayalinin öğretmenlerden ders almak olduğunu anımsatarak, "Öğretmenler köye gelip bize özel ders veremiyorlardı. Şimdi ilçe merkezine taşındık. Öğretmenlerimizden ders alıyoruz. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Etiketler : cam kemik hastası Batman devlet
Simge Sağın'dan aylar sonra sevgilisi ile ilk poz

Simge Sağın'dan aylar sonra sevgilisi ile ilk poz
Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti: Olumsuzluklara rağmen yan yanayız

Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti: Olumsuzluklara rağmen yan yanayız
Haddini aşanlara mesaj

Haddini aşanlara mesaj
Kerem Bürsin'in kalbi memleket sevdasıyla dolu

Kerem Bürsin'in kalbi memleket sevdasıyla dolu
Senaryo arası hamur açtı

Senaryo arası hamur açtı
Emre Altuğ Burcu Çağrı ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! 'Birlikte değiliz'

Emre Altuğ Burcu Çağrı ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! 'Birlikte değiliz'
Nilperi Şahinkaya'nın çocukluk hayali gerçek oldu

Nilperi Şahinkaya'nın çocukluk hayali gerçek oldu
Serenay Aktaş 'Savaşçı' kadrosuna dahil oldu

Serenay Aktaş 'Savaşçı' kadrosuna dahil oldu
Seren Serengil Mustafa Rahman Tohma ile evleniyor!

Seren Serengil Mustafa Rahman Tohma ile evleniyor!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER