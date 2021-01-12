Hayalleri gerçek oldu

Batman'ın Sason ilçesi Çalışırlar Köyü’nde yaşayan Songül (11), Zehra (7), Tülay (12), Nurcan (6) ve Sema Yaşar (15) doğuştan yakalandıkları cam kemik hastalığı (osteogenezis imperfekta) nedeniyle yaşıtları gibi oynayamıyor, dışarı çıkamıyor ve yatağa bağımlı yaşıyor. Okuma yazmayı ablalarından kendi imkanlarıyla öğrenen Yaşar Kardeşler’in zorlu yaşam mücadelesinden haberdar olan devlet, hiç zaman kaybetmeden yardım eli uzattı.

ARTIK EVLERİ DE ÖĞRETMENLERİ DE VAR



Aileyi, Sason Kaymakamı Samet Serin ve Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin'in ziyaret etmesinin ardından, verilen talimatla aileye ev kiralandı. Cam kemik hastası kız kardeşler, Kaymakamlıkça ilçe merkezinde kiralanan eve yerleşti ve en büyük hayalleri olan eğitim hizmetine kavuştu. Her birine eğitim seviyelerine uygun öğretmen görevlendirilen kız kardeşler, Kovid-19 tedbirleri altında aldıkları eğitimin sevincini yaşıyor.

HER BİRİNE AYRI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLDİ



İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, 5 kardeşin ilçe merkezine gelmesiyle okullarına bir tane daha eklendiğini belirterek, öğrencilerin her birine ayrı öğretmen görevlendirdiklerini söyledi. Öğretmenlerin, kız kardeşlerin yerleştiği evi bir nevi okula dönüştürdüğünü kaydeden Bozkurt, "Yüzlerindeki sevinçleri gördükçe bizler de mutlu oluyoruz” dedi.

Kız kardeşlerden Tülay Yaşar, köyde en büyük hayalinin öğretmenlerden ders almak olduğunu anımsatarak, "Öğretmenler köye gelip bize özel ders veremiyorlardı. Şimdi ilçe merkezine taşındık. Öğretmenlerimizden ders alıyoruz. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.