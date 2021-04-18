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18 Nisan 2021 Pazar 00:27:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 08:04:00

Hayaliyle ödül aldı

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17 yaşındaki Mehmet Emin Kaya, babasının bel fıtığı nedeniyle çektiği ağrıları azaltmak için omurga aparatı tasarladı. Babasını ağrılardan kurtarırken aynı zamanda Genç Girişimciler Yarışması'nda Gelecek Vaat Eden Özel Ödülün sahibi oldu.

PİYASADAKİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRDI

Van'ın Erciş İlçesi'nde Muradiye Alpaslan Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, babasının yaşadığı bel rahatsızlığı nedeniyle çektiği acıları azaltmak istedi. Hayali Mekatronik eğitimi almak olan Mehmet Emin, piyasalarda bulunan ürünleri inceleyip bu ürünlerin eksiklerini belirleyip omurga aparatı tasarladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI HEDEFLİYOR

Mehmet Emin, tasarladığı bu aparatla Semra-Enver Yücel Vakfı tarafından yeni fikirleri ve yaratıcı gençleri desteklemek amacı ile düzenlenen Genç Girişimciler Yarışması'na başvurdu. Gelecek Vaat Eden Özel Ödül'e layık görüldü. Mucit genç, "Mekatronik, bilim ve uzay konularında araştırmalar yapmak istiyorum" diye konuştu.

Türkiye çapından 200'den fazla liseli öğrencinin başvuru yaptığı yarışmada ödüle layık görülen Mehmet Emin Kaya, "Kendi milletime ve kendi devletime ve tüm insanlığa fayda sağlayacak ürünler geliştirmek istiyorum" dedi.

Esnaflık yapan 4 çocuk babası 45 yaşındaki Mahsun Kaya yıllardır bel rahatsızlığı nedeniyle sürekli acı çektiğini söyledi. Oğlu Emin'in de buna şahit olduğunu belirten Kaya, "Oğlum buna çare bulmak için bir şeyler yapmaya çalışıyordu ve bu aparatı yaptı" diye konuştu.

Etiketler : van mucit ödül
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