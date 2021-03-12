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12 Mart 2021 Cuma 13:57:00 - Güncelleme:12 Mart 2021 Cuma 13:57:00

Hayalindeki park bahçesine geldi

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7 yaşındaki down sendromlu Ahmet, oyun parkı hayaline evinin bahçesinde kavuştu.

Kocaeli'de yaşayan down sendromlu Ahmet Kan'ın oyun parkı hayalini belediye gerçeğe dönüştürdü. Pirceler Mahallesi'nde ikamet eden ve en büyük hayali parka gidebilmek olan Ahmet'in babası İsmail Kan, sosyal medya üzerinden yardım istedi.

Bunun üzerine Kan ailesinin evine giden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, önce bahçede zemin düzenleme çalışması yaptı, sonra bu alana Ahmet için uygun çocuk aletlerinin kullanıldığı park inşa etti. Parkı gören Ahmet büyük mutluluk yaşadı.

Etiketler : down sendromlu ahmet kan park
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