  • BIST
    1471.39
  • Dolar
    7,4294
  • Euro
    8,9820
  • Altın
    412,3020
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca paylaştı! Türkiye dünya basınında
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 510 bini geçti
Yemen, Kaşıkçı cinayetinde ABD'nin suçladığı Suudi Arabistan'a destek verdi
Başkan Erdoğan: Son 18 yılda ülkemizde adeta bir seferberlik başlattık
Yunan Büyükelçi'den Miçokatis'e dış politika dersi
MEB'den yüz yüze eğitime 1 gün erteleme
Başkan Erdoğan merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı
'Postmodern darbe'nin failleri cezasız kalmadı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Her darbe ve darbe girişimi...
İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin açıklama
Hamilelik sorunsuz gidiyor
Marka olma yolunda
Tedavide sona yaklaştı
Ördükleri bebekler yüz güldürüyor
Teleferikli tarla yolu
Rekortmen atlet Yasin'in, dünyada benzeri yok
Radyoda gönüllü ders saati
Twitter'da para kazanma dönemi
Anne-oğul alışverişte
Kadınlara özel şiir
Köy okulları için konser
2 bin 400 liraya saçını bağladı
‘Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık
Evde görünmez kaza
27 Şubat 2021 Cumartesi 18:02:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 18:02:00

Hayali gerçek oldu

ABONE OL

4 yaşındayken, annesi cezaevine girdiği için babaannesinde yaşamaya başlayan Tuğba, şimdi 12 yaşında ve tek arzusu büyüyünce polis olmak! İçine kapanık bir çocuk olan Tuğba'yı mutlu etmek isteyen Yumurtalık Emniyet Müdürlüğü onu bir günlüğüne polis yaptı.

Adana Yumurtalık İlçesi'ne bağlı Dervişiye Mahallesi'nde yaşayan Tuğba Tosun henüz 4 yaşındayken annesi, tartıştığı üvey babasını öldürdü. Annesi cezaevine giren Tuğba, babaannesine teslim edildi. İçe kapanık bir çocuk olan Tuğba'nın babaannesi, Yumurtalık Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, torununun büyüyünce polis olmak istediğini ve onu ziyaret etmelerini istediğini söyledi.

OYUNCAKLAR HEDİYE EDİLDİ

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ile Yumurtalık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuğba'yı evinde ziyaret etti. Polisler, Tuğba'ya çeşitli oyuncaklar, kitaplar ve hayalini kurduğu polis üniforması hediye etti. Büyük mutluluk yaşayan Tuğba, "Ben de büyüyünce polis olacağım" dedi. Üniformasını giyen Tuğba, polis aracına binerek tur attı.

Etiketler : Adana Tuğba Tosun hediye
ALFA'dan Gülçin'e ödül

ALFA'dan Gülçin'e ödül
Anlamsız kaçış

Anlamsız kaçış
Şarkıcılığı asla bırakmam

Şarkıcılığı asla bırakmam
16 yaş farkı takmıyoruz

16 yaş farkı takmıyoruz
Marisa ile birlikte Saadet'te büyüdü

Marisa ile birlikte Saadet'te büyüdü
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi
Ayrılık rüzgarı esiyor

Ayrılık rüzgarı esiyor
Dostları kara kaplı defterinde

Dostları kara kaplı defterinde
Ortak dertleri anlattım

Ortak dertleri anlattım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER