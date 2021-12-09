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09 Aralık 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 03:57:00

Hayal gibi bir gün

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Kas hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Musa ve 14 yaşındaki Abdülkadir kardeşler 'En büyük hayalimiz hayvanat bahçesine gidebilmek' dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu hayali gerçeğe çevirdi. Musa ve Abdülkadir 'Asla unutamayacağız' dediği bir gün geçirdi.

OKUMA YAZMAYI EVDE ÖĞRENDİLER

Kahramanmaraş'ta 5 yıl önce trafik kazasında 13 yaşındaki çocuklarını yitiren, kısa süre önce de kas erimesi olarak bilinen DMD hastalığı nedeniyle 16 ve 20 yaşındaki iki çocuğu vefat eden Yiğit ailesinin, aynı rahatsızlığın pençesindeki 11 ve 14 yaşlarındaki oğullarını kurtarmak için verdiği mücadele önceki gün haber olmuştu. Okula gidemedikleri için kendilerine gönderilen özel öğretmenler sayesinde okuma yazmayı öğrendiklerini anlatan çocuklar 'En büyük hayalimiz hayvanat bahçesine gitmek' demişti.

ORADA FOTOĞRAF ÇEKİLME ARZUSU

11 yaşındaki Yiğit'in, "Hayvanat bahçesine gitmek ve orada lemur görmek istiyorum. Anneannem hayvanat bahçesine gitmiş ve orada fotoğraf çekmiş. Hayvanat bahçesini çok merak ediyorum" dediği görüntüleri izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hemen harekete geçti. Şahin'in talimatıyla özel donanımlı araçla Kahramanmaraş'taki evlerinden alınan iki kardeş, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Çocuklar 'Asla unutamayacağız' dedikleri güzellikte bir gün geçirdi.

Etiketler : Kahramanmaraş lemur hayvanat bahçesi
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