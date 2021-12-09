Hayal gibi bir gün

OKUMA YAZMAYI EVDE ÖĞRENDİLER

Kahramanmaraş'ta 5 yıl önce trafik kazasında 13 yaşındaki çocuklarını yitiren, kısa süre önce de kas erimesi olarak bilinen DMD hastalığı nedeniyle 16 ve 20 yaşındaki iki çocuğu vefat eden Yiğit ailesinin, aynı rahatsızlığın pençesindeki 11 ve 14 yaşlarındaki oğullarını kurtarmak için verdiği mücadele önceki gün haber olmuştu. Okula gidemedikleri için kendilerine gönderilen özel öğretmenler sayesinde okuma yazmayı öğrendiklerini anlatan çocuklar 'En büyük hayalimiz hayvanat bahçesine gitmek' demişti.

ORADA FOTOĞRAF ÇEKİLME ARZUSU

11 yaşındaki Yiğit'in, "Hayvanat bahçesine gitmek ve orada lemur görmek istiyorum. Anneannem hayvanat bahçesine gitmiş ve orada fotoğraf çekmiş. Hayvanat bahçesini çok merak ediyorum" dediği görüntüleri izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hemen harekete geçti. Şahin'in talimatıyla özel donanımlı araçla Kahramanmaraş'taki evlerinden alınan iki kardeş, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Çocuklar 'Asla unutamayacağız' dedikleri güzellikte bir gün geçirdi.