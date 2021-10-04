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04 Ekim 2021 Pazartesi 20:00:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 20:00:00

Hawking'in izindeki dahi

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Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünde tam burslu eğitim alan, Boğaziçi Üniversitesinde 'Matematiksel Fizik' alanında yüksek lisansına devam eden Yusuf Samet İlerisoy, ilgisini çektiği için açık öğretimin tarih ve sosyoloji bölümlerini de bitirdi.

Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünde tam burslu eğitim alan, Boğaziçi Üniversitesinde 'Matematiksel Fizik' alanında yüksek lisansına devam eden Yusuf Samet İlerisoy, ilgisini çektiği için açık öğretimin tarih ve sosyoloji bölümlerini de bitirdi.

ANNESİYLE ENGELLERİ TEK TEK AŞTI

Beyin felci olarak da bilinen SP'nin neden olduğu fiziksel engeli, fizik ile matematikteki üstün yeteneğiyle bilinen ve 2018'de hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizik profesörü Stephen Hawking'e benzetilen 27 yaşındaki Yusuf Samet İlerisoy, kariyerini de ünlü bilim insanının izinden devam ettiriyor. Bebekliğinde SP teşhisi konulan, 4 yaşına geldiğinde babasını kaybeden İlerisoy'un yaşamdaki en büyük destekçisi annesi oldu.

HOBİ OLARAK İKİ BÖLÜM BİTİRDİ

"Ben annemin mücadelesinin ürünüyüm" diyen genç dahi, maddi imkansızlıklar içerisinde geçen yaşamında karşısına çıkan tüm engelleri tek tek aştı. Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünü yüzde 100 bursla kazanan ve Boğaziçi Üniversitesi'nde "Matematiksel Fizik" alanında yüksek lisansına devam eden İlerisoy, hobi olarak ilgisini çektiği için açık öğretim üzerinden lisans düzeyindeki tarih ve sosyoloji bölümlerini de bitirdi.

'Hoca hanım' ve 'Hoca bey!'

Yusuf Samet İlerisoy, üniversitede fikir kulüplerinde tanıştığı hayat arkadaşı Merve Pehlivan ile temmuzda dünya evine girdi. İlerisoy, "Eşimi çok seviyorum. Aynı şeylere aynı anda gülebiliyoruz, beraber operaya, baleye gidebiliyoruz. Sevgi kelimesi ona olan duygularımı anlatmak için az bile. Evde birbirimize 'hoca hanım-hoca bey' diyoruz. Birlikte doktora yapma, üniversitede hoca olma hayalleri kuruyoruz" diye konuştu.

SP'ye inat sıfırdan zirveye

Türkiye'nin fizik alanında önde gelen bilim insanlarından olma hedefine emin adımlarla ilerleyen İlerisoy, çocukluğunun fizik tedavi süreçleriyle geçtiğini, bir türlü kabul edilmediği anaokuluna annesinin mücadelesiyle başlayabildiğini söyledi. İlerisoy, ilkokul öğretmeninin ise yaşamını değiştirdiğini belirterek "İlkokul öğretmenim Zeki Karadağ, bendeki cevheri fark ederek onu ışıldattı" dedi.

Yusuf Samet İlerisoy'un 24 yaşındaki eşi Merve Pehlivan İlerisoy da şu an TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde Güvenlik Çalışmaları alanında yüksek lisans yaptığını dile getirdi.

Çok iyi CEO, çok iyi cumhurbaşkanı olabiliriz

İlerisoy, "Bir serebral palsili birey çok iyi doktor, çok iyi CEO, çok iyi cumhurbaşkanı, çok iyi parti yöneticisi olur. Yani bizim olabileceklerimiz, olamayacaklarımızdan bin kat daha fazla ve verimli. Benim durumumdaki çocuklar, gençler de asla umutlarını yitirmesinler" dedi.

Etiketler : yusuf samet ilerisoy bilkent fizik bölümü
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