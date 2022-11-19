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19 Kasım 2022 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 08:30:00

HAVUÇ SUYU yaşlanmaya bağlı ağrıları azaltır

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Beslenme uzmanlarına göre kış aylarının en çok bulunan sebzelerinden havuç, sağlıklı beslenme açısından son derece önemli bir sebze…

Bol miktarda A vitamini barındıran havuç B, C, D ve E vitaminleri açısından oldukça zengindir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, "Karoten, şeker ve fosfor ihtiva eder. Vitamini ve bol vitaminleri ile karaciğeri kuvvetlendirir. Karaciğer fonksiyonlarının korunmasında, sindirim sistemi üzerinde oldukça etkilidir. Cildi canlandırır, güzelleştirir. Yaşlanmaya bağlı oluşan ağrı ve sızıları havuç suyu içerek azaltabilirsiniz. Doğal A vitamini kaynağı olduğu için göz sağlığını, görme gücünü artırır. Kemik bozuklukları ve osteoporoza karşı etkilidir" dedi.

Etiketler : havuç suyu yaşlanma ağrıları tedavi
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