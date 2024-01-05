05 Ocak 2024 Cuma 07:24:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 07:24:00
Havaist'te çocuk unutan bile var
Havaist otobüslerinde 2023 yılında yolcuların unuttuğu toplam 9 bin eşyadan 8 bin 337'si sahiplerine teslim edildi.
İstanbul Havalimanı'na ulaşım hizmeti veren Havaist otobüslerinde 2023 yılında yolcuların unuttuğu toplam 9 bin eşyadan 8 bin 337'si sahiplerine teslim edildi. Günde ortalama 35-40 eşyanın unutulduğunu dile getiren Havaist Kayıp Eşya Bürosu Sorumlusu Davut Tuğlu, 2022 yılında Beylikdüzü hattında bu sefer çocuk unutulduğunu söyledi.