05 Temmuz 2020 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 19:44:00
Hendek'teki patlamada gözaltına alınan kişi sayısı 4 oldu
Kaynak: AA
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan kişi sayısı 4'e yükseldi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.
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