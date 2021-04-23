Hava trafiği çocuklara emanet

Eğitim simülatöründeki pilotun telsizden yönelttiği "Bulunduğumuz seviyede türbülans mevcut ne yapmamız gerekiyor?" sorusuna çocuklar "Uçağı tamir etmeniz gerekiyor" yanıtını verdi. Pilot, "Anlaşıldı uçak tamir ediliyor" anonsuyla talimatın yerine getirildiğini aktardı. O anlar herkesi gülümsetti.



Hava trafik kontrolörü Dilek Yıldız Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın engin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Erdem, "Yarının kontrolörlerine eğitimlerin verildiği simülatör odamızda bugün koltuklarımızı bıraktık. İnşallah ileride de gerçek koltuklarımızı canlı trafikte onlara emanet edeceğiz. Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." diye konuştu.

Anne hava trafik kontrolörü Dilek Ayaz Şahin de bugün temsili olarak bıraktıkları koltukları ileride çocuklara devredeceklerini dile getirerek "Atatürk'ün bizlere ve çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. Koltuklarımızı ileride devredeceğimiz yeni nesiler için bir araya geldik. Eğitimlerin yapıldığı simülatör odamızda çocuklarımızla birlikte eğlenceli vakitler geçirdik." ifadelerini kullandı.