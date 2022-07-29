VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin merak ettiği adam konuştu!
Binlerce gence iş kapısı açılacak!
Sağanak yağmur yolda... İstanbullular dikkat
Bakan Akar'dan yeni harekat mesajı
Sıcaktan en çok çocuklar etkileniyor
Doğum yapmak idrar kaçırma sorununu tetikler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 29 Temmuz
Bu belirtiler varsa insülin direnci var demektir
Bakan Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
Zelenskiy: Rus ordusu Kiev ve bazı şehirlere füzeli saldırı düzenledi
Hatay'daki orman yangını söndürüldü
Biden ve Şi yüz yüze görüşecek
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Ünlü müzisyen İlhan İrem vefat etti
ABD'den F-35 ve mühimmat satışına onay!
ABD'de çip üretimine 280 milyar dolarlık teşvik tasarısına onay
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüşecek
Ukrayna'dan Polonya vatandaşlarına 'özel yasal statü'
'Yakın zamanda gemilerin Ukrayna'dan ayrılmasını bekliyoruz'
Dışişlerinden BMGK'nin kararına tepki: Karar gerçeklikten kopuk
Rusya: Ukrayna'da toplam 359 hava savunma füze sistemi yok ettik
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi uzatıldı
Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi kışa hazır
Bakan Akar'dan Letonya'daki Türk Şehitliği'ne ziyaret
29 Temmuz 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 08:30:00

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek

ABONE OL

Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporuna kuvvetli sağanak yağmur geliyor. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda şehirde yaşanacak sağanak yağışın 3 gün boyunca sürmesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu...

29 Temmuz Cuma güncel hava durumu raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağmur etkili olacak.

KUZEY KESİMLERDE KISA SÜRELİ SAĞANAK GEÇİŞLERİ

Yurt genelinde yarın bir yağış beklemediklerini ancak hafta sonu Kars, Ardahan, Artvin çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişlerinin olacağını dile getiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç., şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yarın ve hafta sonu itibarıyla yurdun tamamına yakın bir bölümünde az bulutlu ve açık, güneşli güzel bir havanın etkili olmasını bekliyoruz. Hafta başından itibaren de yurdun kuzey kesimlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri söz konusu olacak. Hava sıcaklığı hafta başından itibaren yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek."

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR

Hafta başından itibaren İstanbul dahil bir çok ilde sağanak yağmur görülecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 23°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : Cuma İSTANBUL SAĞANAK YAĞMUR ANKARA
Hirfanlı'da 'hayalet ağ' katliamı

Hirfanlı'da 'hayalet ağ' katliamı
Sinemanın sanal aşıkları

Sinemanın sanal aşıkları
Teyze ve yeğen düeti

Teyze ve yeğen düeti
Esmer bir kızla evlenmek istiyor

Esmer bir kızla evlenmek istiyor
Aklı yerinde olmayan şarkı ezberler mi?

Aklı yerinde olmayan şarkı ezberler mi?
Gençlerle çalışmayı seviyorum

Gençlerle çalışmayı seviyorum
Yüzüğüne kavuştu

Yüzüğüne kavuştu
Dağlarda terör değil festival var, huzur var

Dağlarda terör değil festival var, huzur var
Yalın'la ‘Bir Yaz Akşamı'

Yalın'la ‘Bir Yaz Akşamı'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX