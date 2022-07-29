Sağanak yağmur yolda... İstanbullular dikkat

29 Temmuz Cuma güncel hava durumu raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağmur etkili olacak.

KUZEY KESİMLERDE KISA SÜRELİ SAĞANAK GEÇİŞLERİ

Yurt genelinde yarın bir yağış beklemediklerini ancak hafta sonu Kars, Ardahan, Artvin çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişlerinin olacağını dile getiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç., şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yarın ve hafta sonu itibarıyla yurdun tamamına yakın bir bölümünde az bulutlu ve açık, güneşli güzel bir havanın etkili olmasını bekliyoruz. Hafta başından itibaren de yurdun kuzey kesimlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri söz konusu olacak. Hava sıcaklığı hafta başından itibaren yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek."

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR

Hafta başından itibaren İstanbul dahil bir çok ilde sağanak yağmur görülecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 23°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 43°C

Az bulutlu ve açık