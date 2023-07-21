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21 Temmuz 2023 Cuma 18:41:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 18:41:00

Hava sıcaklığı nedeniyle İstanbullular, serinlemenin yollarını arıyor

Kaynak: AA

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Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı nedeniyle bunaltıcı günler yaşayan İstanbullular, serinlemenin yollarını arıyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda, Caddebostan sahiline giden bazı vatandaşlar denize girip serinlerken, kimileri de gölgelik alanlarda piknik yaparak dinlenmeyi tercih etti.

Kartal, Maltepe ve Pendik'teki parklar ile sahil kesimi sıcak hava dolayısıyla boş kaldı.

Üsküdar Salacak sahilinde de bazı vatandaşların serinlemek için denize girdiği görülürken, kimileri de sıcak havaya aldırış etmeden yürüyüş yaptı. Her gün çok sayıda insanın gezdiği sahilde, sıcak havanın etkisiyle yoğunluğun olmadığı gözlendi.

Salacak'ta denize giren Cem Özkan, dükkanını kapattıktan sonra herkes gibi sahile serinlemeye geldiğini anlattı.

Melek Akbaş ise havanın sıcak olmasına karşın nişan fotoğrafı çektirmek için sahile geldiğini ifade etti.

Avrupa Yakası'nda da vatandaşların ya denize girerek ya da gölgelik alanlarda vakit geçirerek serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Etiketler : hava sıcaklığı serinleme yöntemleri İstanbul sıcaklık
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