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19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:12:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:12:00

Hatıralar müzesi

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Anne babasından yadigar eşyaları köyünde yaptırdığı evde sergiliyor.

Anne babasından yadigar eşyaları köyünde yaptırdığı evde sergiliyor.

İstanbul'da yaşayan 49 yaşındaki Hadi Turan, fırsat buldukça memleketi Elazığ Göldere Köyü'ndeki evlerine giderek çocukluğunu ve geçmişteki yaşantısını yad ediyor. Turan, anne ve babasına duyduğu özlemi gidermek için onlardan kalan eski mutfak eşyaları ve tarım aletlerini bu evde sergilemeye karar verdi.

Turan, 25 yıl boyunca yakın akrabalarından toplayarak biriktirdiği, geçmişte kullanılan bakraç, sini, bakır tabak, tırpan ve orak gibi mutfak eşyaları ile tarım aletlerini iki katlı evin birinci katında sergilemeye başladı. Köye her geldiğinde eşyaları inceleyerek geçmişe yolculuk yapan Turan, eşyaları zaman zaman köylülerin de ziyaretine açıyor.

Etiketler : Anne babası Hadi Turan Elazığ Göldere Köyü
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