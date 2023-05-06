Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye'de kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde, saat 20.00'ye kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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