Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Hatay’ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar E.K. ve H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyası hakkında “gizlilik kararı” alındığı öğrenildi.
- İstanbul'da şehir hatları seferleri iptal edildi
- Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
- Ermenistan'ın füze saldırısında ölen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı
- Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi yakalandı
- Öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Beylikdüzü'nde öğrenci servisi yandı