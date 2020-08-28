Hatay'daki orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'daki orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.



Nergizlik Mahallesi ormanlık alanda dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı ile 1 dozer gönderildi.

Söndürme çalışmaları sürüyor.