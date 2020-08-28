Hatay'daki orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: AA
Hatay İskenderun'da ormanlık alanda çıkan yangın hava ve kara araçlarıyla söndürülmeye çalışılıyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Nergizlik Mahallesi ormanlık alanda dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı ile 1 dozer gönderildi.
Söndürme çalışmaları sürüyor.
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